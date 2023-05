कुसुंब्याचे शेतकरी कुणाल शिंदे यांच्या अनोख्या प्रयोगाची होतेय चर्चा..

धुळे dhule। प्रतिनिधी

धुळे तालुक्यातील कुसुंबा येथे सध्या (Kusumba farmer) शेतकरी कुणाल शिंदे (Kunal Shinde) यांच्या अनोख्या प्रयोगाचीच (unique experiment) चर्चा आहे. कारण त्यांनी त्यांच्या 15 एकर क्षेत्रावर तुर्की बाजरीची (Turkish millet) पेरणी केली आहे. हे पिक ऊसा पेक्षाची उंच गेले असून बाजरीचे कणीस (corn is about three feet long) तब्बल तीन फुटांचे आहे. त्यामुळे शिंदे याच्या शेताजळून जाणारा व्यक्ती पिक पाहण्यासाठी थांबला नाही म्हणजे आर्श्चयच म्हणावे लागले. पंधरा एकरांत 600 क्वींटल उत्पन्न अपेक्षित असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.