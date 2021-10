कुडाशीत पत्नीने केली पतीची हत्या

पिंपळनेर Pimpalner । वार्ताहर

कुडाशी (ता. साक्री) येथे चारित्र्याच्या संशयावरून (Doubts of character) त्रास (Trouble) देणार्‍या पतीची पत्नीनेच (By the husband's wife) निर्घुणपणे हत्या (Murder)केली. पती दारूच्या नशेत असतांना त्यांच्या गळ्यावर धारदार चाकूने सपासप वार करत त्याचा खून केला. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी पिंपळनेर पोलिसात (Pimpalner police) गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली. यावेळी वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांनी घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली.