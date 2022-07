जेवण दिले नाही म्हणून पत्नीची केली हत्या

धुळे । Dhule । प्रतिनिधी

पत्नीने (wife) जेवण बनविले नाही (did not make the meal) याचा राग येवून लाकडी दांडक्याने पतीने (husband) तोंडावर व डोक्यावर मारहाण करुन पत्नीची हत्या (Wife beaten to death) केल्याची घटना लखाळे, ता. साक्री येथे घडली. निर्मला गणेश चव्हाण (वय35) असे मयत पत्नीचे नाव आहे.