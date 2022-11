आमळी येथे कन्हैयालाल महाराज यात्रोत्सवास प्रारंभ

पिंपळनेर Pimpalner । वार्ताहर

साक्री तालुक्यातील आमळी (Amli) येथील श्री तिर्थक्षेत्र कन्हैयालाल महाराज (Shri Tirtha Kshetra Kanhaiyalal Maharaj) यात्रोत्सवाला (Yatra festival) आजपासून मोठ्या उत्साहात प्रारंभ झाला. पहिल्याच दिवशी भाविकांची (Crowd of devotees) मोठी गर्दी झाली होती. आ. मंजुळा गावीत यांच्या हस्ते श्री कन्हैयालाल महाराज यांची विधिवत पूजा करून आरती करण्यात आली. मंदिराच्या आवारातील पावभा महाराजांच्या (temple of Pavbha Maharaj) मंदिराजवळ तुळशी विवाह (Marriage to Tulsi) लावण्यात आला. त्यानंतर श्री कन्हैयालाल महाराजांना ऊस, साखरेचे पेढे चढविण्यात आले.