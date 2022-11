बर्फवृष्टीत अडकलेल्या चिंचखेडा येथील जवानाला वीरमरण

धुळे । dhule । प्रतिनिधी

जम्मु काश्मीर (Jammu Kashmir) येथे सेवा बजावत (Serving) असतांना अतीबर्फवृष्टीमुळे (Due to heavy snowfall)झालेल्या हिमखल्लनामुळे (Trapped by an avalanche) अडकून धुळे तालुक्यातील चिंचखेडा (Chinkheda) येथील जवानाला (soldier) वीरमरण (heroic death)आले आहे. हे वृत्त कळताच गावात एकच शोककळा पसरली आहे. मयत जवानाचे पार्थीव अंत्यसंस्कारासाठी कधी आणण्यात येईल, याबाबतची माहिती अद्याप प्राप्त झालेली नाही.