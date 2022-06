यशात सातत्य राखणे कठीण, अभ्यासावर लक्ष द्या!

दोंडाईचा Dondaicha । वि.प्र.

यशस्वी होणे सोप (Easy to succeed) आहे. त्यात सातत्य राखणं कठीण (difficult to maintain continuity) आहे, म्हणून भावी शैक्षणिक वाटचालीत अति आत्मविश्वास न बाळगता स्वयंशिस्त व अभ्यासावर लक्ष (focus on study!) केंद्रित करणे महत्वाचे आहे, असे आवाहन हस्ती चॅरिटेबल ट्रस्टचे (Chairman, Hasti Charitable Trust) चेअरमन कैलास जैन (Kailash Jain) यांनी केले.