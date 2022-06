महिलेची फसवणूक, दोघा नातवांसह तिघांवर गुन्हा दाखल

धुळे । Dhule । प्रतिनिधी

आजोबांच्या नावावर (name of grandfather) असलेला प्लॉट (plot) परस्पर नावावर (each other's name)करून घेत आजीजवळील दागिने व रोख रक्कमही (Jewelry and cash) दोघा नातवांनी काढून (Removed by grandchildren) घेतली. यासाठी त्यांना नातवाच्या सासर्‍यानेही मदत केली. याप्रकरणी तिघांवर देवपूर पोलिसात गुन्हा (crime) दाखल करण्यात आला आहे.