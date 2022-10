धुळ्यात महापालिकेने ‘या’ कारणांसाठी कापले नळ कनेक्शन

धुळे । dhule । प्रतिनिधी

शहरातील साक्रीरोड परिसरातील मालमत्ताधारकाने (property owner) 20 वर्षांपासून (20 years) घरपट्टी न भरल्याने (Due to non-payment of mortgage) महापालिका वसुली पथकाने (Municipal recovery team) नळ कनेक्शन कापून (Cut the tap connection) आज कारवाई (action) केली. तर अशोक नगर येथील मालमत्ताधारकाने 50 हजारांचा धनादेश दिला व उर्वरित रक्कम पंधरा दिवसांत भरणार असल्याचे सांगितल्याने कारवाई तुर्त (action was immediately avoided) टळली.