धुळे dhule। प्रतिनिधी

राज्य सरकारी सेवेतील (State Government Service) व निम्म सरकारी सेवेतील सन 2005 नंतरच्या कर्मचारी व शिक्षकांना (staff and teachers) नवीन अंशदायी पेन्शन योजना (New Contributory Pension Scheme) लागू आहे. सदर कर्मचार्‍यांची प्रशाासनात 45 टक्के पेक्षाजास्त संख्या आहे. एनपीएस विरोधात (Against NPS) अनेक राज्यातील कर्मचारी आंदोलन (Employee agitation) करीत आहेत. त्या अनुषंगाने राज्यातील कर्मचारी, शिक्षक सातत्याने 15 वर्षांपासून आंदोलन करीत आहेत. परंतू त्याकडे राज्य सरकारने (state government) दुर्लक्ष (ignored) केले आहे. यामुळे कर्मचार्‍यांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या आहेत. त्यासाठी बेमुदत संप (Indefinite strike) करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे.