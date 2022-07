आरोग्य, पाणी, अतिक्रमणाच्या प्रश्नांवर लक्ष देणार

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

शहरातील मूलभूत आणि महत्वाच्या समस्या मार्गी (Important issues) लावण्यासह आरोग्य आणि अतिक्रमणाच्या प्रश्नांवरही (Even on questions of encroachment) विशेष लक्ष दिले जाईल, अशी ग्वाही नवनिर्वाचित महापौर प्रदीप कर्पे (Newly elected Mayor Pradeep Karpe) यांनी दिली. दरम्यान विशेष महासभेत (special general assembly) कर्पे यांची महापौरपदी निवड झाल्याचे जाहीर करण्यात आले.