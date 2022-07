शेळ्या-मेंढ्यांच्या औषधांचा निधी होतोय हडप

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

धुळे जिल्ह्यात किती शेळ्या-मेंढ्या (Goat-sheep) आहेत. याची गणना (Calculation) कॅबिनमध्ये बसून केली जाते. कागदावर दिसणार्‍या शेळ्या-मेंढ्यांपेक्षा प्रत्यक्षात त्यांची संख्या कितीतरी पट जास्त आहे. असे असतांना संख्येच्या तुलनेत औषधी (medicine) उपलब्ध (Available) होत नाहीत. अधिकार्‍यांकडे मागणी केली असता औषधांचे वाटप करुन झाले, अशी उत्तरे मिळतात. मग आम्हाला औषधे मिळाली नाहीतर गेली कुठे? याचा अर्थ जनावरांच्या (animals) औषधांचा (medicine) निधी (Funding) परस्पर हडप (Hadap) होत असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र ठेलारी महासंघाने (Maharashtra Thelari Federation) केला आहे. या आशयाचे निवेदन त्यांनी जिल्हा परिषदेचे (Zilla Parishad) कृषी व पशुसवंधन सभापती (Chairman of Agriculture and Animal Husbandry) संग्राम पाटील यांना दिले.