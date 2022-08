मनपा हद्दवाढीतील मालमत्ता करवाढीला स्थगीती द्या

धुळे । Dhule । प्रतिनिधी

धुळे महापालिकेतील (Municipal Corporation) हद्दवाढीच्या 11 गावातील (villages of the delimitation) अन्यायकारक मालमत्ता करवाढीला स्थगिती (Moratorium on property tax hike) देण्याची मागणी आ.कुणाल पाटील (MLA. Kunal Patil) यांनी विधानसभेत (Legislative Assembly) केली. दरम्यान, महापालिका हद्दवाढीतील गावांच्या विकासासाठी 122 कोटी रुपये निधीचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे, सदर प्रस्तावास शासनाने तातडीने मंजुरी द्यावी अशी मागणीही त्यांनी केली.