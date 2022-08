गणरायाचे आज आगमन, खरेदीसाठी बाजारपेठेत गर्दी

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

गणेश चतुदर्शीला दि. 31 ऑगस्ट रोजी विघ्नहर्ता गणेशाची स्थापना (Establishment of Vighnaharta Ganesha) करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर चौकाचौकात मंडप उभारण्यात आले असून घरोघरी सजावट करण्यात आली आहे. प्रमुख गणेश मंडळांनी गणेश मूर्तीची आधीच नोंदणी (Ganaraya's arrival) करुन ठेवली आहे. उद्या फक्त औपचारीकता म्हणून मिरवणुकीद्वारे गणपतीची मूर्ती ढोल-ताशांच्या निनादांत स्थापन करण्यात येणार आहे. तर आज गणेश चतुदर्शीच्या पूर्वसंध्येला पुजेच्या साहित्यासह सजावटीचे साहित्य खरेदीसाठी (shopping) बाजारपेठेत गर्दी (rush in the market) झाली होती.