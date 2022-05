विमा एजंट राजेंद्र बंब विरुध्द फसवणूकीचा गुन्हा

आझादनगर पोलीस ठाण्यात जयेश उमाकांत दुसाणे यांनी दिलेल्या तकारीनुसार राजेंद्र बंब विरुध्द भादंवि कलम 409, 406, 420, 467, 468, 384, 120ब तसेच महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम 2014 चे कलम 39 त्याच प्रमाणे बेकायदा ठेवबंदी अधिनियम 2019 चे कलम 21, 22, 23, 25 या प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

गुन्ह्याचा तपसील असा

तक्रारदार जयेश दुसाणे यांनी दिलेल्या फिर्यादी नमुद केल्यानुसार एलआयसी विमा एजंट (insurance agent) असलेल्या राजेंद्र बंब यांच्याकडून आपण सन 2015 मध्ये गरजेपोटी 30 हजार रुपये मागीतले. मात्र त्यांनी जी.पी.फायनान्स प्रा.लि. कांदीवली मुंबई (GP Finance Pvt. Kandivali Mumbai) या फायनान्स कंपनीकडून एक लाख रुपये कर्ज मंजूर करुन देण्याची तयारी दाखविली.

यासाठी आपण वडीलांच्या नावे असलेल्या तीन मजली घराचे मुळ कागदपत्रे त्यांच्याकडे सुपूर्द केले. 500 रुपयांच्या कोर्‍या स्टॅम्पवर ( stamp),) वडीलांची स्वाक्षरी (Father's signature) दोन कोरे चेक तसेच माझ्या सहीचा कोरा चेक आणि कंपनीच्या नियमानुसार एक लाख रुपयांची विमा पॉलिसी (Insurance policy) काढली. या कर्जाचे व्याजासह नियमित हप्ते भरुन परतफेड केली. याच कागदपत्रांच्या आधारे सन 2017 मध्ये आपण पुन्हा चार लाख रुपयांचे कर्ज घेतले. त्यावेळेस आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सहा लाख रुपयांची विमा पॉलीस काढून घेतली. हे कर्ज सुध्दा वार्षिक 24 टक्के व्याजाने पुर्णपणे फेडले. मात्र त्यानंतरही अनेकदा मागणी करुनही श्री. बंब यांनी आपल्याला गहान ठेवलेले घराची कागदपत्रे (House documents) परत केलेली नाहीत.

श्री. बंब यांच्याकडे आपण दहा वर्ष खाजगी नोकरी केली आहे. ते गरजवंतांना अशाच प्रकारे जास्तीच्या व्याजदराने कर्ज देवून जबरदस्तीने त्यांच्या पॉलीसी काढून घेतात. आवश्यक ती कागदपत्र घेवून ती डांबून ठेवतात. जास्तीच्या व्याजदराने वसुली करतात. हेच पैसे ते व्याजाच्या भिशीच्या व्यवसायासाठीही वापरतात.

जी.पी. फायनान्स ही त्यांचीच कंपनी आहे. अशी कर्ज तारण पोटी लिहून घेतलेल्या सहाशेहून अधिक प्रकरणात करारनामे, गहाण खत, सौदा पावत्या या राजेंद्र बंब यांच्या नावाने करण्यात आले असून इतर कॉ ऑप. बँका, पतसंस्थांमध्ये ठेवले आहेत. तसेच त्यांचा भाऊ संजय बंब यांच्या व त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावाने ठेवले असून गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांचा हा व्यवसाय सुरु असल्याचे तक्रारदार दुसाणे यांनी म्हटले आहे.

एवढेच नव्हेतर श्री. बंब हे आपले राजकीय व सामाजिक अस्तित्व (Political and social existence) टिकवूण ठेवण्यासाठी बड्या व्यक्तींसोबत फोटो काढतात. आपल्या ओळखी असलेल्याचे भासवतात, खासगी वाहनावर पोलीस, भारत सरकार अशा पाट्या लावून गैरवापर करतात. आणि त्यांनी लायन्सस काढून मिळविलेल्या पिस्तोलचाही धाक (Fear of pistols too) दाखवितात. असे देखील तक्रारदाराने दिलेल्या फिर्यादीत स्पष्टपणे नमुन केले आहे.