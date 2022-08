नगावबारीतील हाणामारीप्रकरणी चौघांना अटक

धुळे । Dhule। प्रतिनिधी

शहरातील देवपूर भागातील नगावबारी (Nagaonbari) परिसरात काल दुपारी दोन गटात तुफान हाणामारी (clash between two groups) झाली. याप्रकरणी परस्पर विरोधात गुन्हे नोंद झाले असून पोलिसांनी दोन्ही गटातील चौंघांना अटक (Four people were arrested) केली आहे.