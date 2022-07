Photos # पांझरा नदीला पूर

धुळे Dhule

धुळे आणि साक्री तालुक्याच्या सीमारेषवर असलेल्या अक्कलपाडा निम्मपांझरा (Akkalpada Nimmapanjra) सिंचन प्रकल्पाच्या (irrigation project) पाणलोट क्षेत्रात (catchment area) तीन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस (Heavy rain) सुरु आहे. यामुळे धरणातील पाणीसाठा वाढला (water supply in the dam increased) आहे. पुढील 72 तासात पुन्हा जोरदार पावसाची (Chance of heavy rain) शक्यता वर्तविण्यात आल्याने अक्कलपाडा धरणातून पांझरा नदीच्या पात्रात 22 हजार क्युसेस पाण्याचा विसर्ग (Discharge of water) होतो आहे. यामुळे पांझरा नदीला मोठा पूर (Big flood on Panjra river) आला असून यंदाच्या हंगामातील हा पहिलाच पूर आहे.