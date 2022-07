पॅकींगच्या धान्यावर पाच टक्के जीएसटी

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

सर्वच पॅकींगच्या अन्नधान्यावर ( packing grains) पाच टक्के जीएसटीची (Five per cent GST) आकारणी केली जाणार आहे. हा निर्णय छोट्या व्यापारी वर्गांसाठी (Small merchant classes) मारक असल्यामुळे या निर्णयाला व्यापारी महासंघाने विरोध (Opposed by the Federation of Traders) केला असून आज धुळे व्यापारी महासंघातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने (Protests in front of the Collector's Office) करण्यात आली.