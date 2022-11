पाचशे कुटूंबांना घरे खाली करण्याचे आदेश

पिंपळनेर Pimpalner। वार्ताहर

येथील पोलीस ठाण्यात जवळील (police station) सामोडे घोड्यामाळ भागातील (Samode Ghodymal area)गट नंबर 947 मधील पाचशे अतिक्रमीत घरांना (Five hundred encroached houses) शासनाने (government) दहा दिवसात घरे खाली करण्याचे आदेश (Orders to demolish houses)दिले आहेत. खाली न केल्यास बुलडोझर फिरविण्याचाही इशारा (Also warning to turn the bulldozer) दिला आहे. याबाबत रिक्षावरून आवाहनही करण्यात आले. त्यामुळे जनआक्रोश उफाळून आला. संतप्त नागरिकांनी (angry citizens) आज आ.मंजुळा गावित यांच्या कार्यालयावर मोर्चाने येत रस्त्यावर (Protest on the streets) ठिय्या आंदोलन केले.