पाचशे निराधार, विधवा महिलांना साडीचा आहेर

शिरपूरातील करवंद नाका परिसरात जनकल्याण सेवाभावी प्रतिष्ठानतर्फे (Public Welfare Charitable Foundation) यंदा ही दिवाळी साजरी करूया गरीबांच्या दारी, (This year let's celebrate this Diwali door of the poor) या मोहिमेतंर्गत (Under the campaign) भाऊबीजनिमित्त उघड्यावर उदरनिर्वाह करणार्‍या निराधार (baseless), गरजु (needful) व कोरोना काळात झालेल्या एकल विधवा -single widowed sister= भगिनी अशा एकुण 500 वर महिलांना साडीचा -Distribution of sarees=आहेर वाटप करण्यात आला.