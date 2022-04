Photos #जिल्हा रुग्णालयातील कुष्ठरोग विभागाला आग

शहरातील जुने जुन्या जिल्हा रुग्णालयात मागच्या बाजूला शवविच्छेदन गृहाच्या शेजारी

कुष्ठरोग विभाग आहे. या विभागात आज सायंकाळी अचानक आग लागली. याबाबत माहिती मिळताच मनपाचे अग्निशमन बंब दाखल झाले.

चालक गोपाल माळी, फायरमन संतोष शिरसाठ, योगेश मराठे यांनी पाण्याचा मारा करून आग आटोक्यात आणली. आगीत कुष्ठरोग विभागाचे मोठे नुकसान झाले आहे. आगीचे कारण (cause of the fire) समजू शकलेले नाही.