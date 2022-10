पिंपळनेर Pimpalner । वार्ताहर

पाणंद रस्त्याच्या (Panand Road) दुरूस्तीसाठी (repair) शेतकर्‍यांनी (farmers) पं.स सदस्यांपासून (members of Pt) आमदारापर्यंत (MLA) पाठपुरावा (Follow up) केला. परंतू त्याची कोणीही दखल (Not noticed)घेतली नाही. त्यामुळे अखेर शेतकर्‍यांनी एकत्र येत स्वःखर्चातून (own expense) मुरूम टाकून (leaving murum) जेसीबीने लेव्हलींग करत तीन कि.मी लांबीच्या रस्त्याची दुरूस्ती (Road repair) केली. त्यामुळे ही आदिवासी शेतकर्‍यांची व्यथा की आत्मनिर्भरता? ही जबाबदारी तरी कोणाची? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.