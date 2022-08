शहरातील रस्ते चोरींला जाण्याआधी खड्डे बुजवा

धुळे Dhule। प्रतिनिधी

शहरातील कॉलनी परिसरात तसेच मनपा हद्दवाढीतील (Municipality limits will be increased) 11 गावांमधील रस्ते खड्डेमय (roads are potholed) झाले आहेत. त्यामुळे गणेशोत्सव व अगामी काळातील सण- उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर खड्डेमय रस्त्यांची युध्दपातळीवर डागडूजी करावी. तसेच 22 लाखांचा रस्ता चोरीप्रकरणी (case of road theft) चोरीचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करत आज जिल्हा शिवसेनेच्या (Shiv Sena) वतीने महापालिकेच्या (Municipal Corporation) प्रवेशद्वारावर आंदोलन (Protest at the entrance) करण्यात आले. तसेच आयुक्त देविदास टेकाळे यांना घेराव (Commissioner Devidas Tekale besieged) घालत निवेदन देण्यात आले.