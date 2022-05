राष्ट्रवादीच्या जिल्हाध्यक्ष पदासाठी ‘फिल्डींग’

धुळे Dhule। प्रतिनिधी

पक्षात कोणतीही गटबाजी (Factionalism in the party) नाही, पक्षनेत्वातंर्गत पदाधिकारी व कार्यकर्ते एकदिलाने काम करीत आहेत. पक्षात शिस्तीला महत्व असून पक्ष(party) सांगेल तो आदेश मानून काम केले जाते, अशा प्रकारची भाषणे बाहेरुन आपल्या जिल्ह्यात दौर्‍यावर आलेले नेते मंडळी करतात. नुकताच राष्ट्रवादीच्या नेत्या खा.सुप्रिया सुळे (NCP leader Supriya Sule) यांचाही दौरा झाला. राष्ट्रवादी भवनात बोलतांना त्यांनी पक्ष संघटन (Party organization) व मोर्चेबांधणीवर भर दिला. असे असले तरी रिक्त असलेल्या जिल्हाध्यक्ष पदासाठी (District President post) जिल्ह्यातून तीन वेगवेगळ्या गटांमधून इच्छूकांच्या नावाची शिफारस (Recommended names of aspirants) झाल्याचे समजते.