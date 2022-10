सवाईमुकटीत तलावात बुडून पिता-पुत्राचा मृत्यू

दोंडाईचा Dondaecha । श.प्र.

शिंदखेडा तालुक्यातील सवाई-मुकटी गाव (Sawai-Mukti village) शिवारातील तलावात(lake) बुडून (drowning) पिता-पुत्राचा (father and son) मृत्यू (died) झाला आहे. ही दुर्देवी घटना काल दि.21 रोजी सकाळी घडली. तलावात पाणी पिण्यासाठी गेलेल्या मुलाला वाचविण्याच्या प्रयत्नात वडीलही गाळाता फसल्याने (getting stuck in the mud) दोघांचा बुडून (Both drowned) मृत्यू (death) झाला. याबाबत शिंदखेडा पोलिसात नोंद झाली आहे.