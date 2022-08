धुळे । Dhule । प्रतिनिधी

नाल्याचे पाणी (Drainage water)थेट शेतीत घुसल्याने (entering directly into agriculture) व साईड रस्ता वाहून गेल्याने (side road was washed away) नुकसानग्रस्त शेतकरी (farmer) अचानक सुरत-नागपूर (Surat-Nagpur National Highway) या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक रास्तारोको आंदोलनासाठी (Rastraroko movement) बसले. यावेळी शेतकर्‍यांनी महामार्ग प्राधिकरणाच्या विरोधात घोषणा देऊन नुकसान भरपाई व रस्ता तत्काळ दुरुस्त करून सुरु करण्यासंदर्भात मागणी केली.