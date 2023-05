घर खाली करण्यासाठी बंदुकीचा धाक

धुळे ।dhule । प्रतिनिधी

शहरातील शासकीय दूध डेअरी परिसरातील सहजीवन नगरात घर खाली करण्यासाठी (bring down the house) घरात घुसून (Entering the house) बंदुकीचा धाक दाखवित (fear of the gun) एकावर तलवार, (sword on one,) चाकुने जीवघेणा (fatal attack)हल्ला केला. तर त्यांच्यासह इतरांना बेदम मारहाण केली. घरातील महिलेच्या गळ्यातील मंगळसुत्र व रोख रक्कम लुटून नेली. याप्रकरणी 9 जणांविरूध्द शहर पोलिसात गुन्हा (crime) दाखल करण्यात आला आहे.