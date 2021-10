ठेकेदाराला बिल अदा करु नका - सभापती

धुळे Dhule। प्रतिनिधी

शहरात घाणीचे Dirt साम्राज्य पसरले आहे. गेल्या दोन आठवड्यापासून मिल परिसरात घंटागाड्या (Ghantagadya) फिरकत नसल्यामुळे (Since there is no rotation) नागरिक रस्त्यावरच कचरा फेकत आहेत. कचरा गोळा होवून दुर्गंधी सूटत आहे. यामुळे डेंग्यू, मलेरिया, साथीच्या आजारांनी डोके वर काढले आहे. मात्र बिल काढण्यासाठी कचरा ठेकेदार (Garbage contractor) अधिकार्‍यांना हाताशी धरत आहे, असा आरोप स्थायीत करण्यात आला. याबाबत दखल न घेतल्यास नागरिकांसह आंदोलन (agitation) छेडण्यात येईल असा इशारा शितल नवले (Shital Navale) यांनी दिला.