अरेच्च्या हे असेही : मोर्चात कुत्रे, पुतळे अन् चपला

धुळे Dhule। प्रतिनिधी

शिवसेनेशी बंड (Rebellion with Shiv Sena) करुन आसाममधील गुवाहटीत (Guwahati, Assam) जावून बसलेल्या आमदारांविरुध्द (Against MLAs) शिवसेनेने आक्रमक पावित्रा (Shiv Sena's aggressive Pavitra) घेतला. धुळ्यात आज दे दणका (De Danka) या नावाने मोर्चा (Morcha) काढण्यात येवून या मोर्चात बंडखोरांच्या प्रतिमेला चपलांचे दणके (Slippers hit the image of the rebels) देण्यात आले, प्रतिकात्मक पुतळ्यांचे दहनही केले. इतकेच नव्हे तर बंडखोरांना कुत्र्यांची उपमा (likeness of dogs to rebels) देत चक्क मोर्चातच कुत्रे सहभागी केले. शिवसैनिकांच्या या मोर्चाने सार्‍यांचे लक्ष वेधून घेतले.