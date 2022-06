थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करा

धुळे Dhule। प्रतिनिधी

थकीत व चालू वीजबिलांचा भरणा (Payment of electricity bills) करून वीजग्राहकांनी (power consumers) सहकार्य करावे. अन्यथा बिल न भरणार्‍या (Not paying the bill) ग्राहकांचा वीजपुरवठा तात्काळ खंडित (Power outage) करावा, असे स्पष्ट निर्देश महावितरणच्या कोकण प्रादेशिक विभागाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक (Joint Managing Director, Konkan Regional Division, MSEDCL) चंद्रकांत डांगे (Chandrakant Dange,) यांनी दिले आहेत.