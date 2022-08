धुळ्यात नगावबारी परिसरात धुमश्चक्री, गोळीबारची चर्चा

धुळे । Dhule । प्रतिनिधी

शहरातील देवपूर भागातील नगावबारी (Nagaonbari area) येथे आज दोन गटात तुफान धुमश्चक्री (Storm smoke in two groups) उडाली. त्यात हत्यारांचाही वापर करण्यात आला. तसेच पिस्टलद्वारे गोळीबार (Firing by pistol) झाल्याची जोरदार चर्चा होती. यात एकजण जखमी (One injured) झाल्याचे कळते. दरम्यान या घटनेमुळे परिसरात तणावपूर्ण शांतता आहे.