धुळ्याचे पोलीस अधीक्षक प्रवीण पाटील यांची बदली

मुंबई/धुळे । dhule

राज्यातील 24 आयपीएस (IPS Officers in the State) अधिकार्‍यांच्या बदल्या (transfers) करण्यात आल्या असून धुळ्याचे पोलीस अधीक्षक प्रवीणकुमार पाटील (Dhule Superintendent of Police Praveen Kumar Patil) यांची देखील बदली झाली असून त्यांच्या जागेवर (replacement) नाशिक येथून संजय बारकुंड (Nashik Sanjay Barkund) यांची नियुक्ती (appointment) करण्यात आली आहे. प्रवीणकुमार पाटील यांना अद्याप ठिकाण देण्यात आलेले नाही.