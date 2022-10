धुळ्यात पुर्ववैमस्यातून तरूणावर कोयत्याने हल्ला

धुळे । dhule । प्रतिनिधी

शहरातील हाजी चौकात (Haji Chowk) पुर्ववैमस्यातून (previous enmity) तरूणाला (young man) बेदम मारहाण (brutal beating) करून त्याच्यावर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला (Fatal attack by coyote) करण्यात आला. त्यात तो गंभीर जखमी (seriously injured) झाला असून याप्रकरणी आठ जणांवर (eight people) गुन्हा दाखल (Filed a case) करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दोन जणांना अटक केली आहे.