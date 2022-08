तत्कालीन दुय्यम निबंधकाची फसवणूक, पाच जणांवर गुन्हा

धुळे । Dhule । प्रतिनिधी

येथील तत्कालीन दुय्यम निबंधकासह (Second Registrar) शासनाची (government) फसवणूक (Cheating) केल्याप्रकरणी पाच जणांवर (five persons) शहर पोलिसात गुन्हा दाखल (crime against) करण्यात आला आहे.