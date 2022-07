धुळे Dhule । प्रतिनिधी

अन्नधान्य व खाद्य पदार्थावरील (food grains, food items) पाच टक्के जीएसटी (GST) त्वरीत रद्द करावी (Should be canceled immediately) यासाठी, असोसिएशन ऑफ बिजनेस अ‍ॅण्ड कॉमर्स, (Association of Business and Commerce,) धुळे ग्रेन पलसेस् अ‍ॅण्ड जॉगरी मर्चंटस् असोशिएशन (Dhule Grain Pulses and Joggery Merchants Association) व धुळे शहर किराणा व भुसार व्यापारी असोसिएशन (Dhule City Grocery and Bhusar Traders Association) यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर (Collectorate) निर्दशने (Demonstrations) करण्यात आली.