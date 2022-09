काँग्रेसचे आ. कुणाल पाटील म्हणतात कितीही विरोध झाला तरी...

धुळे Dhule। प्रतिनिधी

आम्ही तीन पिढ्यापासून (three generations) काँग्रेस पक्षाची (Congress party) निष्ठने सेवा (Serve with devotion) करीत आहोत. आमच्या रक्तातच काँग्रेस आहे. अनेक त्रास आणि विरोध सहन (Many difficulties and opposition) करावा लागला तरी चालेल परंतू आम्ही कधीही काँग्रेसला सोडून (Congress will not be left) जाणार नाहीत. राज्यात आणि देशात परिवर्तनाची लाट आली आहे. राहूल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या भारत जोडो पदयात्रेला (Add India to the Padayatra) प्रचंड प्रतिसाद मिळत असल्याचे आ. कुणाल पाटील (MLA Kunal Patil) यांनी सांगितले.