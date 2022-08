महागाईविरोधात काँग्रेसचा ऐल्गार

धुळे । Dhule प्रतिनिधी

काँग्रेस पक्ष (Congress party) नेहमीच सामान्य माणसाचा आवाज बुलंद करीत आला असून मोदी सरकारने (Modi Govt) वाढवलेल्या जीएसटीमुळे (Increased GST) देशातील जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. मोदी सरकारने वाढवलेली महागाई आणि दडपशाही (Inflation and repression) विरोधात (against) जनतेने रस्त्यावर उतरावे (People should take to the streets), असे आवाहन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष आ.कुणाल पाटील (State Congress Working President MLA. Kunal Patil) यांनी आज धुळ्यात झालेल्या काँग्रेसच्या राज्यव्यापी आंदोलनात केले.