आयुक्त, कलेक्टरकडे जा, काहीच होणार नाही!

धुळे Dhule। प्रतिनिधी

शहरातील साक्री रोडवरील प्रभाग क्र. 16 मधील सत्यसाईबाबा सोसायटीत (Satyasai Baba Society) गटारी व रस्त्याच्या कामाबाबत (sewerage and road works) तक्रारी (Complaints) घेवून गेलेल्या रहिवाशांना (Resident) नगरसेविका योगीता बागुल (corporator Yogita Bagul) यांनी आयुक्त, कलेक्टरकडे जा, (Commissioner, go to the collector,) काहीच होणार नाही असे सुनावले. गटारीच्या कामांना सुरुवात केली. गटारीही खोदल्या परंतू अचानक गटारीचे काम बंद केले. त्यामुळे रस्त्यावर पाणी येत आहे. यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. तरी याबाबत दखल घेण्यात यावी यासाठी आयुक्त देविदास टेकाळे (Commissioner Devidas Tekale) यांना निवेदन देण्यात आले आहे. गटारी व रस्त्यांचे कामे न केल्यास घरपट्टी भरणार नाही असा इशारा नागरिकांनी दिला आहे.