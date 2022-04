वाढत्या महागाईविरोधात आ. कुणाल पाटील म्हणाले...

धुळे । Dhule । प्रतिनिधी

केंद्र सरकारच्या (Central Government) चुकीच्या धोरणांमुळे देशात महागाईचा भडका (Inflation erupts) उडाला असून सर्वसामान्य जनतेचे जगणे असह्य झाले आहे, त्याचे परिणाम भारतीय जनता पक्षाला (Bharatiya Janata Party) भोगावे लागतील. त्यामुळे देशातील जनता केंद्रातील भाजपा सरकारला धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून महागाई वाढविणार्‍या भाजपा सरकार आणि महागाईच्या विरोधात (Against the BJP government and inflation) जनतेने (people) आता रस्त्यावर (streets) उतरावे, असे आवाहन महाराष्ट्र काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष (Maharashtra Congress Working President) आ.कुणाल पाटील (MLA Kunal Patil) यांनी केले आहे.