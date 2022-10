कर्नल यु.डब्ल्यू. पाटील म्हणतात : शत्रु सैन्याला त्यांच्या देशासाठी शहिद करा

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

जिंकायचे असेल (Want to win) तर स्वतः देशासाठी शहिद न होता, (Without being a martyr himself,) शत्रु सैन्याला (enemy army) त्यांच्या देशासाठी शहिद करा, (Martyr for their country,) असे युध्दाच्या प्रसंगी (case of war) सैनिकांना प्रोत्साहित (Encouraging soldiers) केले जाते. भारतीय सैन्यदलात (Indian Army) अधिकारी होण्यासाठी खडतर प्रशिक्षण (Hard training) घेण्याबरोबरच आपल्यात नेतृत्वगुण व अनुशासनाची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन कर्नल यु. डब्लु. पाटील (Colonel U. W. Patil) यांनी केले.