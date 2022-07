मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री शनिवारी दोंडाईच्यात

दोंडाईचा ।Dondaicha प्रतिनिधी

राज्याचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis), भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, केंद्रीय रेल्वेमंत्री रावसाहेब दानवे हे शनिवारी 30 जुलै रोजी दोंडाईचा येथे येणार (will come here) आहेत. उदयोगपती सरकारसाहेब रावल (Industrialist Sarkarsaheb Rawal) यांच्या अमृत महोत्सवाचे (Amrit Mahotsav) आयोजन करण्यात आले आहे.