खंडोजी महाराज यात्रोत्सवात पायदळी सोंगची पर्वणी

पिंपळनेर Pimpalner । वार्ताहर

येथील खंडोजी महाराज यात्रोत्सवानिमित्त (Khandoji Maharaj Yatrotsav) दररोज पायदळी सोंगाची (Padali Song) पर्वणी असून भाविकांची मोठी गर्दी होते आहे. यात्रोत्सवानिमित्त उद्या दि. 5 रोजी गोपाळकाला व कुस्त्यांची दंगलीचे (Gopal Kala and the riot of wrestlers) आयोजन करण्यात आलेे.