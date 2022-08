शिरपूरात भरदिवसा दोन लाखांची रोकड लांबविली

धुळे । Dhule प्रतिनिधी

शिरपूर शहरात भरदिवसा वृध्द शेतकर्‍यांच्या (old farmers) दुचाकीच्या डिक्कीतील (trunk of a bike) पावणे दोन लाखांची (Two lakhs in cash) रोकड चोरट्याने (Stealthily looted) लंपास केली. याप्रकरणी शहर पोलिसात अज्ञात चोरट्यावर गुन्हा (crime) दाखल झाला आहे. पोलिसांनी चोरट्याचा कसुन शोध सुरू केला आहे.