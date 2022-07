धुळ्यातील तीन अवैध सावकारांवर गुन्हा दाखल

धुळे ।Dhule । प्रतिनिधी

मे 2013 ला दोन लाख रुपये (Two lakh rupees) 120 टक्के व्याजाने घेतले होते. त्याबद्दल आतापर्यंत व्याजापोटी (For interest) 23 लाख 20 हजार रुपये देवूनही पुन्हा पैशांचा तगादा (demand for money) लावणार्‍या धुळ्यातील तीन अवैध सावकारांच्या विरोधात (Against three illegal lenders) शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा (crime) दाखल करण्यात आला आहे.