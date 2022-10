बोगस शिक्षक भरती, जयहिंदच्या चेअरमन, व्हा.चेअरमनसह 17 जणांवर गुन्हा

धुळे । Dhule। प्रतिनिधी

येथील जयहिंद शैक्षणिक संस्थेत (Jaihind Educational Institution) बनावट दस्तऐवजाव्दारे (forged documents) शिक्षक आणि शिक्षिकेची (Teacher and Mistress) नेमणुक (appointment) करीत संस्था आणि शासनाची फसवणूक (Deception of Institutions and Governments) केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाने (order court) जयहिंद संस्थेचे (Jaihind Institute) चेअरमन, (Chairman) व्हा. चेअरमनसह 17 जणांवर देवपूर पोलिसात गुन्हा (Crime in Deopur Police) दाखल झाला आहे.