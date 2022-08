महापालिकेतर्फे मोकाट जनावरे पकडण्याची मोहिम

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

शहरात मोकट जनावराचा प्रश्न (question of free animals) लक्षात घेवून महापालिकेतर्फे (Municipal Corporation) धडक कार्यवाही (Campaign to catch) सुरू करण्यात आली असून त्यांची अंमलबजावणी दि. 30 जुलैपासून सुरू करण्यात आलेली आहे. सदरची कार्यवाही आयुक्त देविदास टेकाळे (Commissioner Devidas Tekale) यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात येत आहे.