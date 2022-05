बससेवा पुर्वपदावर

धुळे Dhule। प्रतिनिधी

एसटीचे शासनात विलिनीकरण (Merger of ST into government) करावे, या प्रमुख मागणीसाठी कर्मचार्र्‍यांनी राज्यभर (strike by employees) बंद पुकारला होता. त्यामुळे बससेवा ठप्प झाली होती. आता बस सेवा (Bus service) पूर्वपदावर आली आहे. धुळे आगारातून दररोज 347 फेर्‍या होत आहे. रोजच्या 50 हजार कि.मी.च्या प्रवासातून धुळे आगाराला 20 लाख रूपयांचे उत्पन्न (income) मिळत असल्याची माहिती आगार प्रमुख अनुजा दुसाने यांनी दिली.