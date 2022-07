नेते व कार्यकर्त्यांमधले दलाल मोडून काढणार!

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

नेत्यांना भेटायचा ठेका (Agreement to meet the leaders) ठराविक टिकोजीरावांचा नाही. खरेतर नेते आणि कार्यकर्ते (Leaders and activists) यामधील दलालांना (brokers) आपण मोडून काढू. यासाठीच शरद पवार यांच्या या दौर्‍यात (tour of Sharad Pawar) 25-25 कार्यकर्त्यांचे गट तयार करुन त्यांची ओळख करुन देण्यात येणार आहे, असे राष्ट्रवादी काँगे्रसचे प्रदेशउपाध्यक्ष (Regional Vice President of Nationalist Congress) तथा माजी आ.अनिल गोटे (Former MLA. Anil Gote) यांनी सांगितले.