दोंडाईचात चोरट्यांची धुव्वाधार बॅटींग

दोंडाईचा Dondaicha। श.प्र.

शहरात चोरट्यांनी कहर (Thieves wreak havoc) केला असून एकाच रात्रीतून आठ ठिकाणी धाडसी घरफोडी (Bold burglary) केली. विशेष म्हणजे पोलीस निरीक्षक (Inspector of Police) दुर्गेश तिवारी हे वास्तव्यास असलेल्या पटेल कॉलनीत चार ठिकाणी, धुळे बायपासवरील अजय पॅलेस हॉटेल, हुडको कॉलनी दोन तर हरचंद नगरात एका ठिकाणी चोरट्यांनी घरफोडी करत रोकड, दागिन्यांसह लाखोंचा मुद्येमाल लंपास (Millions of dollars) केला. या घटेनमुळे नागरिक भयभित झाले असून पोलिसांच्या कार्यपध्दतीवर प्रश्नचिन्ह (Question marks over police functioning) निर्माण केले जात आहे.