साईन बोर्डावरील औरंगाबाद नाव बदलून संभाजीनगर टाकले : सभागृह नेत्यांवर गुन्हा

धुळे । dhule । प्रतिनिधी

शहरातील चाळीसगाव रोड चौफुलीजवळील चाळीसगाव रोडवरील साइन बोर्डावरील (sign board) नाव बदल्याचे (Change of name) मनपा सभागृह (Municipal House leaders) नेत्याला चांगलेच महागात पडले आहे. औरंगाबाद नाव काढून तेथे छत्रपती संभाजीनगर असे नाव टाकून सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण (Defacement of public property) केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा (Filed a case) दाखल करण्यात आला आहे.