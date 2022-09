धुळ्यात ब्राह्मण कुटूंबावर हल्ला, पाच जणांवर गुन्हा

धुळे । Dhule । प्रतिनिधी

शहरातील मनमाड जीन (Manmad gene) परीसरात ब्राम्हण कुटूंबावर (Brahmin family) हल्ला (Attacked) केल्याची घटना गुरूवारी रात्री घडली आहे. भाविकांना (devotees) अभिषेक (Abhishek) केलेले रुद्राक्ष विक्री (Rudraksh sale) न करता फुकटात वाटप (Free distribution) केल्याच्या रागातून (out of anger) हा प्रकार घडला. याप्रकरणी आझादनगर पोलिसात (Azadnagar Police) पाच जणांवर गुन्हा (Crime against five persons) नोंद करण्यात आला आहे.